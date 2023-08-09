Копылов: тренер говорит, что сделает меня чемпионом, и я ему доверяю

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался по поводу своих шансов стать чемпионом промоушена.

«Дойду ли до титула? Всё для этого делаю. Видите, вызываем серьёзных бойцов, хотим проверить свои силы. Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона, я ему полностью доверяю. Каждый боец преследует такую цель, я не исключение. Хотелось бы взойти на эту вершину, это огромная мечта. Для маленького Бачатского, где я нахожусь, это вообще исторический момент будет, если всё осуществится», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.

31-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года. Текущий контракт россиянина с организацией рассчитан ещё на три боя.