Копылов высказался о дальнейших карьерных перспективах Петра Яна

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался по поводу перспектив соотечественника Петра Яна.

«Сложно судить, что с ним было, да и не мне это нужно делать. Пётр, наверное, лучше знает, что у него было, какие проблемы тревожили. Мы же не знаем, с какой травмой он выходил, как готовился. Может, ему стоило сняться с последнего боя. Думаю, выводы сделает, поменяет место сборов или привлечёт кого-то для тренировок. Мне кажется, он не остановится и вернётся к титулу», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.

31-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года. Текущий контракт россиянина с организацией рассчитан ещё на три боя.