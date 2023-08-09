Копылов высказался о дальнейших карьерных перспективах Петра Яна

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался по поводу перспектив соотечественника Петра Яна.
«Сложно судить, что с ним было, да и не мне это нужно делать. Пётр, наверное, лучше знает, что у него было, какие проблемы тревожили. Мы же не знаем, с какой травмой он выходил, как готовился. Может, ему стоило сняться с последнего боя. Думаю, выводы сделает, поменяет место сборов или привлечёт кого-то для тренировок. Мне кажется, он не остановится и вернётся к титулу», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.
31-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года. Текущий контракт россиянина с организацией рассчитан ещё на три боя.
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