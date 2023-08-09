Bellator официально объявил о следующем бое Усмана Нурмагомедова

Бойцовский промоушен Bellator официально объявил о юбилейном 300-м турнире, который пройдёт в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США).
Чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Райан Бейдер (31-7) проведёт защиту против французского ветерана Линтона Васселла (23-8).
Чемпионка в женском полулёгком весе (до 65 кг) бразильянка Крис «Сайборг» Жустину (26-2) проведёт защиту против американки Кэт Зингано (14-4).
Чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов (17-0) проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Брента Примуса (12-3). Поединок станет полуфиналом Гран-при организации.
Чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) американка Лиз Кармуш (19-7) проведёт защиту против бывшей обладательницы титула Илимы-Лей Макфарлейн (13-2).
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