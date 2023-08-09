Фёдор Емельяненко заявил о желании провести боксёрский бой и назвал желаемого соперника

Звезда смешанных единоборств легендарный россиянин Фёдор Емельяненко высказался о возможном выступлении на боксёрском ринге.

«В MMA я никогда не вернусь, потому что это обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе, мне это интересно.

Есть ли какие-то планы? Нет, после моего последнего боя я начал качаться, чтобы немного повесить мышцы на проблемные места, чтобы скелет держался, и боксировал, да. Сейчас, скажем так, восстановился, отдохнул, и хочу попробовать. Мы начали работать, разослали [письма] в разные промоушены.

Есть ли у меня мечта, с кем бы хотел бы провести бой? Вы знаете, у нас показывали бой Майка Тайсон с Роем Джонсом… Было бы интересно с Майком Тайсон», – сказал Емельяненко в подкасте The MMA Hour.