Фёдор Емельяненко заявил о желании провести боксёрский бой и назвал желаемого соперника
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Звезда смешанных единоборств легендарный россиянин Фёдор Емельяненко высказался о возможном выступлении на боксёрском ринге.
«В MMA я никогда не вернусь, потому что это обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе, мне это интересно.
Есть ли какие-то планы? Нет, после моего последнего боя я начал качаться, чтобы немного повесить мышцы на проблемные места, чтобы скелет держался, и боксировал, да. Сейчас, скажем так, восстановился, отдохнул, и хочу попробовать. Мы начали работать, разослали [письма] в разные промоушены.
Есть ли у меня мечта, с кем бы хотел бы провести бой? Вы знаете, у нас показывали бой Майка Тайсон с Роем Джонсом… Было бы интересно с Майком Тайсон», – сказал Емельяненко в подкасте The MMA Hour.
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