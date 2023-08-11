46-летний Алексей Олейник показал актуальную физическую форму

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым фото.

«Форма», — подписал фотографию Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, не так давно Алексей сообщил, что подписал контракт на пять боксёрских поединков. В общей сложности в активе российского спортсмена 78 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с участием Олейника завершился вничью. Сейчас Алексею 46 лет.

В последнем поединке Олейник встречался с британцем Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: