Дана Уайт назвал топ-5 бойцов в истории UFC, в нём нет Хабиба и Конора

Президент UFC, крупнейшей в мире организации MMA, Дана Уайт назвал лучших бойцов в истории промоушена.
«Это так сложно сделать, потому что, если вы посмотрите на 23 года, которые я провёл в UFC, вы увидите, что там было так много великих бойцов, но я должен начать с Джона Джонса.
В этом списке должна быть Ронда Роузи, понимаешь, о чём я? Также я должен включить Аманду Нуньес, величайшую женщину-бойца всех времён. Их так много, что трудно выбрать пять человек. Там должен быть Камару Усман, Чак Лидделл, Ройс Грейси в своё время. Трудно выбрать всего пятерых. Если вы посмотрите на разные поколения, то увидите, что эти бойцы вывели спорт на новый уровень. Мэтт Хьюз должен был попасть в этот список. Людей так много, что трудно выбрать», — сказал Уайт в интервью Майку Тайсону для Hotboxin'.
Дана Уайт стал президентом UFC в 2001 году. В марте 2019 года он подписал новое соглашение сроком на семь лет.
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