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Дана Уайт рассказал последние новости по поводу организации боя между Маском и Цукербергом

Дана Уайт рассказал последние новости по поводу организации боя между Маском и Цукербергом
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о встрече с министром культуры Италии по поводу организации возможного поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом в Колизее.

«У меня была встреча с министром культуры Италии начёт организация боя в Колизее в случае, если он состоится. Поединок прошёл бы по правилам ММА. Никаких стероидов. Мы проверим этих парней.

Цукерберг серьёзно относится к этому. Он большой поклонник UFC, много тренируется и вообще любит ММА. А Илон рос, занимаясь дзюдо. В нём он действительно хорош. Это один из тех боев, для которых я бы сделал убийственный андеркард. Тонны отличных поединков, а их бой стал бы главным событием. Только подумайте, насколько грандиозной получится эта битва!» — сказал Уайт на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

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