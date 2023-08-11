Польяна Виана: UFC каждый раз отказывает мне в косплеях перед боем

Боец UFC бразильянка Польяна Виана рассказала о своих безуспешных попытках выхода на бой в образе героев аниме.
«Я пыталась, причём очень много раз, я попросила выйти на ринг хотя бы в бандане. Но UFC ни разу мне этого не позволил. Я хотела надеть плащ или простую бандану: «нельзя». Видимо, Наруто — это бренд, который не позволяет таких вещей или что-то в этом роде. Я много раз пыталась, но мне не разрешают. Но если бы я могла, я бы точно это сделала», — цитирует Виану портал MMA Junkie.
Косплей бойца UFC Польяны Вианы
Фото: из личного архива
31-летняя Виана (13 побед, пять поражений) в прошлом бою победила нокаутом уже на 47-й секунде первого раунда. Её соперницей была американка Джин Ю Фрей. На турнире UFC Fight Night в ночь с 12 на 13 августа мск Виана сразится с другой бразильянкой, 21-летней Ясмин Лусиндо (12 побед, пять поражений).
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