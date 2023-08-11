Дос Аньос и Луке успешно прошли взвешивание перед боем

Рафаэль дос Аньос и Висенте Луке уложились в лимит полусреднего веса перед боем в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex».

38-летний дос Аньос показал на весах 77,56 кг, 31-летний Луке – 77,34 кг. Бой Рафаэля дос Аньоса и Висенте Луке состоится в ночь с 12 на 13 августа мск. Прошлый поединок бывший чемпион UFC в лёгком весе завершил победой над американцем Брайаном Барбереной удушающим приёмом. Луке идёт на серии из двух поражений. В 2022 году 31-летний боец проиграл Белалу Мухаммаду решением судей и Джеффу Нилу нокаутом.

В соглавном событии турнира встретятся сорокалетний американец Каб Суонсон и 32-летний канадец Хаким Даводу. Оба также успешно прошли взвешивание и показали на весах по 66.22 кг.