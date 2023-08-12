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Владимир Токов одолел Жайро Пачеко единогласным решением судей

Владимир Токов одолел Жайро Пачеко единогласным решением судей
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12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого россиянин Владимир Токов проводил бой с представителем Бразилии Жайро Пачеко. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Токова единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Владимир Токов одержал девятую победу в профессиональной карьере при двух поражениях. Пачеко, в свою очередь, потерпел второе поражение, в его активе восемь побед.

Также на турнире Bellator 298 состоится поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури. Главным боем вечера станет противостояние полусредневесов Логана Сторли и Бреннана Уорда.

Ранее россиянка Диана Авсарагова уступила американке Джастин Киш.

Bellator 2023. Bellator 298, Су-Фолс, США
Владимир Токов (W) - Жайро Пачеко
12 августа 2023, суббота. 03:00 МСК
Окончено
UD
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