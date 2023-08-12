Президент AMC Fight Nights назвал имя следующего противника Минеева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал имя соперника и дату следующего поединка известного российского бойца Владимира Минеева. Бой пройдет в Элисте по правилам кикбоксинга.
«15 сентября Владимир подерётся с Рафаэлем Карвальо. Бывшим чемпионом Bellator. Он же кикбоксёр, с ним. Бой анонсируют на следующей неделе. Почему выбрали Карвальо? Нужен был человек, который понимает, что такое кикбоксинг, и при этом имеет какое-то имя, заслуги, понятен аудитории. Есть договорённость, что сейчас его (Владимира Минеева. — Прим. «Чемпионата») отпустят в отпуск с фронта как раз до 15-го сентября», — цитирует слова Гаджиева «Спорт-экспресс».
33-летний Минеев (17-1-1) победил в последнем бою в смешанных единоборствах Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в 2021 году. Рафаэль Карвальо (16-7) проиграл на турнире Bellator 277 техническим нокаутом в бою против Довлетджана Ягшимурадова. С 2015 по 2018 год Карвальо обладал чемпионским поясом организации Bellator в среднем весе.
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