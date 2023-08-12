В Каменске-Уральском ищут подозреваемых в убийстве боксёра

В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» минувшим вечером произошла стрельба, в результате которой погиб молодой мужчина. По предварительной информации, убит известный в городе боксёр Александр М.
Очевидцы сообщают, что в него выстрелили несколько раз из травматического пистолета, три пули попали мужчине в голову.
«Полиция разыскивает вероятных причастных к инциденту – Бабушкина Олега, 1986 года рождения, и Мальцева Сергея, 1990 года рождения. Инцидент произошёл из-за конфликта мужчины и двоих подозреваемых», – сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».
Также очевидцы уточнили, что боксёр был в состоянии сильного алкогольного опьянения и размахивал ножом, угрожая своим оппонентам.
«Он достал нож и стал им размахивать. Ребята его сбили с ног и сделали три выстрела в затылок из пневматического пистолета», — пишут очевидцы.
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