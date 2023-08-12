«Где мужчины, женщины?» Хабиб высказался о гендерно-нейтральных туалетах в США

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об эпизоде, произошедшем с ним во время визита в Соединённые Штаты.

«Я знаю только женщин и мужчин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашёл в кофейню. Захотелось в уборную. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Что это такое? Куда я попал?» Впервые в жизни такое увидел.

Я просто стоял так несколько секунд. Где для женщин, где для мужчин? Я постучал: «Кто‑нибудь есть внутри?» Даже не знаю… Я вырос в очень традиционном месте, в очень традиционной семье и очень рад этому. Я родом с высоких гор, и у нас только два пола», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Za.Khabiba в социальных сетях.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в 2020 году. В своём последнем бою на турнире UFC 254 россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи.