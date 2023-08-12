Дэвид Хэй: Дюбуа не показал в своих боях ничего для победы над Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа не показал в своих боях ничего, чтобы можно было предположить его потенциальную победу. У него были большие проблемы, он трижды упал [в последнем бою против южноафриканца Кевина Лерены]. Он смог выиграть, но Усик – совсем другая оппозиция.

Усик зарекомендовал себя и доказал в противостоянии с большим и сильным нокаутёром в лице Джошуа, что способен переживать навал. Хотя Дюбуа молод и свеж, а молодёжь никогда нельзя сбрасывать со счетов. Однако ему нужно сделать то, чего он не делал раньше», – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.