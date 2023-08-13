Боб Арум назвал причину, по которой Спенс проиграл Кроуфорду

Боб Арум, бывший промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO), высказался о его поединке против соотечественника Эррола Спенса.
Напомним, поединок бойцов состоялся в конце июля и Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Подсказка, которую я увидел, заключалась в том, что во всех боях Спенс, кажется, у него их было 28, всего дважды встречался с левшами.
О чём это говорит? Это говорит о том, что у него проблемы с левшами, два поединка из 28 означают, что его люди пытались избегать левшей. Сильная сторона Теренса заключается в том, что он хорош в обеих стойках. И вместо того чтобы начать как правша, что он обычно делает, он начал в стойке левши, и Спенс не смог справиться с этим.
Усугубляло же всё то, что Кроуфорд, бьющий с обеих рук, потрясал Спенса джебом. Когда я увидел Теренса в левше, то подумал: «Бой окончен», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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