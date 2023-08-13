Дерек Чисора победил Джеральда Вашингтона единогласным решением судей
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В Лондоне (Великобритания) завершилось соглавное событие боксёрского вечера от промоушена Matchroom.
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора (33-13, 23 KO) встретился с американцем Джеральдом Вашингтоном (20-5-1, 13 KO).
Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, десять раундов, и завершился победой Чисоры единогласным судейским решением (97-94, 98-93, 96-94).
Напомним, в главном бою вечера в Лондоне двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа сразится с финном Робертом Хелениусом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Джошуа – Хелениус.
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