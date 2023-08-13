Дерек Чисора победил Джеральда Вашингтона единогласным решением судей

В Лондоне (Великобритания) завершилось соглавное событие боксёрского вечера от промоушена Matchroom.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора (33-13, 23 KO) встретился с американцем Джеральдом Вашингтоном (20-5-1, 13 KO).

Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, десять раундов, и завершился победой Чисоры единогласным судейским решением (97-94, 98-93, 96-94).

Напомним, в главном бою вечера в Лондоне двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа сразится с финном Робертом Хелениусом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Джошуа – Хелениус.