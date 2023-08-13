«Я думал, что проиграл два раунда». Каб Суонсон после победы над Даводу.

Американский ветеран UFC Каб Суонсон на турнире UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе победил 32-летнего канадца Хакима Даводу. Все три судьи оценили бой полулегковесов со счётом 29-28 в пользу американца. Тем не менее, после боя Суонсон признался, что был не уверен в том, что заслужил победу.

«Я всегда строг к себе. Я не думал, что взял первый раунд. Хотя в моём углу все утверждали, что я выиграл, и что в этом не может быть сомнений. Потом я думал, что он нарастил давление во втором раунде, но я знаю, что в конце я его хорошо задел. Но в моём представлении, я отдал первые два раунда, и говорил себе: нужно наращивать темп. Он был очень мощным, и это на мне сказывалось, но я тоже был в хорошей форме, так что я старался не отпускать его ни на секунду. Но я всё равно был зол на себя за то, что был недостаточно активен. Надо пересмотреть бой. В моём углу все уверены, что два раунда я взял точно», — приводит слова Суонсона MMA Junkie.

Победа стала 29-й в карьере 39-летнего ветерана UFC при 12 поражениях. Даводу проиграл в 4-й раз в карьере. При этом у него 13 побед и одна ничья. В главном событии турнира Висенте Луке победил Рафаэля дос Аньоса.