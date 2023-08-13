Артём Резников: в UFC можно пропихнуть любого бойца из Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в лиге ACA, поделился мнением, кто из казахстанцев, по его мнению, мог бы подписать контракт с UFC следующим.

«Всё зависит от того, кто туда попадёт, потому что попасть в UFC не слишком сложно – можно, если есть хороший менеджер. Многие даже не сильные ребята попадают. Знаю таких несколько – из России, Китая. И из других разных стран попадали, а они даже близко не доходили до топов. Кто угодно может попасть в UFC из Казахстана – всё зависит от менеджмента. Если будет хороший менеджер, то может пропихнуть», — цитирует известного казахстанского бойца Legalbet.kz.

В 2023 году к UFC присоединились два бойца из Казахстана: Азат Максум (17-0) начал выступления в американском промоушене с победы над ветераном UFC Тайсоном Нэмом 15 июля, а Асу Алмабаев (18-2) дебютировал с победы удушением над Оди Осборном 5 августа.