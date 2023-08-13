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Боб Арум оценил шансы Кроуфорда в бою с Джермеллом Чарло

Боб Арум оценил шансы Кроуфорда в бою с Джермеллом Чарло
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Боб Арум, бывший промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда, высказался о его потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг) соотечественником Джермеллом Чарло.

«Я считаю Теренса настолько высококлассным боксёром, что он, вероятно, побьёт всех в первом среднем весе. Это его эпоха, он один из самых выдающихся бойцов», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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