Чемпион UFC Адесанья сделал заявление по поводу возможного боя с Чимаевым

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья поделился мнением о потенциальном поединке со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, выступающим в полусреднем дивизионе.

«Будет ли Чимаев следующим претендентом, если одержит доминирующую победу над Костой? Определённо, да, так и есть. Я хотел провести бой с Дрикусом дю Плесси, но он упустил свой титульный шанс. Сказал, что у него болит нога. Но посмотрите на мою ногу, она как воздушный шар», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Поединок Чимаева и бразильского бойца среднего веса Пауло Косты состоится в конце октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 294.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: