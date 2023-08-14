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Чемпион UFC Адесанья сделал заявление по поводу возможного боя с Чимаевым

Чемпион UFC Адесанья сделал заявление по поводу возможного боя с Чимаевым
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Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья поделился мнением о потенциальном поединке со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, выступающим в полусреднем дивизионе.

«Будет ли Чимаев следующим претендентом, если одержит доминирующую победу над Костой? Определённо, да, так и есть. Я хотел провести бой с Дрикусом дю Плесси, но он упустил свой титульный шанс. Сказал, что у него болит нога. Но посмотрите на мою ногу, она как воздушный шар», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Поединок Чимаева и бразильского бойца среднего веса Пауло Косты состоится в конце октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 294.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

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