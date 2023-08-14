Чемпион UFC Адесанья сделал заявление по поводу возможного боя с Чимаевым
Поделиться
Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья поделился мнением о потенциальном поединке со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, выступающим в полусреднем дивизионе.
«Будет ли Чимаев следующим претендентом, если одержит доминирующую победу над Костой? Определённо, да, так и есть. Я хотел провести бой с Дрикусом дю Плесси, но он упустил свой титульный шанс. Сказал, что у него болит нога. Но посмотрите на мою ногу, она как воздушный шар», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
Поединок Чимаева и бразильского бойца среднего веса Пауло Косты состоится в конце октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 294.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2023
-
13:24
-
12:50
-
12:34
-
12:17
-
11:42
-
11:07
-
10:55
-
10:21
-
09:40
-
09:21
-
08:50
-
01:11
-
00:27
-
00:00
- 13 августа 2023
-
23:34
-
23:17
-
22:39
-
22:08
-
21:54
-
20:56
-
20:53
-
20:07
-
19:43
-
18:58
-
18:09
-
17:58
-
17:33
-
16:33
-
16:02
-
14:29
-
13:39
-
13:16
-
12:42
-
12:23
-
12:03
Партнерский контент