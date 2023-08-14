Президент ONE: Маск качает бицепс в офисе, а Цукерберг дерётся на заднем дворе

Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг поделился мнением относительно возможного поединка между известными американскими бизнесменами, Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Конечно, у Илона преимущество в габаритах. Однако существует большая разница в уровне квалификации и физической подготовки. Я тренировался с Марком. Он пригласил меня к себе домой, когда я был в США в начале этого года. Я был очень впечатлён. Несмотря на то, что Марк занимается боевыми искусствами только два года, его прогресс был очень быстрым. Он тренируется в очень серьёзной среде под руководством профессора Дэйва Камарильо.

Сообщество боевых искусств невелико. Люди, которые тренировались с одним или обоими, сходятся во мнении, что Марк намного опережает Илона с точки зрения технических навыков, физической подготовки, режима тренировок и так далее. Я могу ошибаться, но мне кажется, что Илон блефует, говоря, что хочет драться с Цукербергом. Если бы он действительно хотел драться с Марком, он бы не выдумывал все эти условия и оговорки. Илон качает бицепс в офисе, а Марк дерётся с людьми в клетке на заднем дворе», — приводит слова Ситйодтонга South China Morning Post.

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