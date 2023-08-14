Президент ONE: предлагаю следующее – я дерусь с Даной Уайтом, а Цукерберг – с Маском
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Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг высказался по поводу потенциального поединка между известными американскими предпринимателями, Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Марк, давай сделаем этот бой! Предлагаю следующее: ONE против UFC. Я выйду на бой с Даной в соглавном событии, а ты – на поединок с Илоном в качестве главного события. Как я говорил и раньше, я готов провести противостояние ONE – UFC в любое время. Если Марк и Илон хотят драться в Колизее в Италии, то я и моя команда желают, чтобы это произошло», — приводит слова Ситйодтонга South China Morning Post.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
Ранее Цукерберг заявил, что отказывается от попытки устроить поединок с Маском.
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