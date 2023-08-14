Чисора: бой Усика и Фьюри не состоится

Именитый британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о проблеме организации мегафайта между действующими чемпионами украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Этого боя не будет. Я не думаю, что он когда-либо состоится. Филипп Хргович является обязательным претендентом по линии IBF, у Усика есть Даниэль Дюбуа, а после этого Хргович потребует обязательной защиты.

Я просто понимаю, что много бойцов ждут своих обязательных защит, и я не верю, что мы увидим этот поединок, потому что сейчас Фьюри проведёт бой с Нганну», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее известный американский тренер Тедди Атлас высказался о бое Фьюри и Нганну.