Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Украинец никуда не спешит

26 августа во Вроцлаве пройдёт чемпионский бой в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ориентировочное начало боя – в 23:00 мск. На кону будут стоять пояса WBO, IBF, WBA Super, которыми сейчас владеет украинец.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Даниэль Дюбуа – молодой английский боец, ставший претендентом по линии WBA. К своим 25 годам британец провёл в профессионалах уже 20 поединков, 19 из них выиграл (18 нокаутом). Единственный, кому уступил Дюбуа, это его соотечественник Джо Джойс, сломавший к тому же Даниэлю орбитальную кость.

Букмекеры дают претенденту слишком мало шансов

Действующий чемпион считается явным фаворитом боя. Поставить на победу Александра Усика можно за 1.13, тогда как шансы Дюбуа оцениваются коэффициентом 9.75. Мощь британца, его габариты и нокаутирующий удар отходят на второй план, техника и скорость чемпиона котируются гораздо выше.

При этом нельзя забывать, что Даниэль, возможно, один из самых неприятных соперников, которые были у Усика в супертяжёлом весе. Чазз Уизерспун и Дерек Чисора на момент боя с Александром уже были ветеранами на спаде карьеры. Энтони Джошуа хоть и был чемпионом на момент поединка с украинцем, но он растерял уверенность в себе и не показал свой лучший бокс.

Бой не продлится всю дистанцию

Если рассматривать возможную длительность боя, то тут эксперты склоняются к тому, что до решения судей он не дойдёт. Ставка на тотал больше 11.5 раунда идёт с коэффициентом 3.20, а противоположный вариант оценивается всего в 1.33.

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У чемпиона из четырёх боёв в супертяжёлом весе только один закончился досрочно — с Чаззом Уизерспуном. Бóльшая часть нокаутов в исполнении Александра пришлись на ранние годы карьеры, когда соперники были не самые сложные. В поединках с достойными соперниками Усик предпочитает методичную работу, спокойно набирая очки.

Дюбуа – полноценный антипод чемпиона. Он делает ставку на свой мощный удар, всегда нацелен на нокаут. 16 из его 20 поединков не дошли даже до пятого раунда. На четырёх последних соперников британец в сумме потратил только 10 раундов.

Есть отличный вариант!

Можно сказать, что этот бой будет интересен тем, кто в единоборствах предпочитает ставить на сенсацию. Дюбуа со своим сильнейшим ударом в этом поединке явно недооценён. Он может быть очень неудобным соперником для Александра, так как работает агрессивнее Джошуа. Поставить на победу Даниэля нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом соперника можно с коэффициентом 10.0.

Усик и Дюбуа дадут возможность насладиться боем

Конечно, все мы ждали в супертяжёлом весе отнюдь не этот бой, а объединение поясов между Усиком и Фьюри. Приходится довольствоваться малым, но есть ощущения, что и этот поединок нас не разочарует.

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Если у Дюбуа есть шансы подловить Усика, то это вряд ли произойдёт в первых раундах, пока чемпион ещё максимально свеж и подвижен. Александр не будет нацелен на нокаут, а предпочтёт методичную работу и постарается взять своё за счёт тоннажа ударов. Оба сценария не предполагают быстрой концовки, а потому есть смысл поставить на тотал больше 9.5 раунда.

Ставка: тотал больше 9.5 раунда за 2.69.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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