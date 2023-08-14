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Холланд — о бое Чимаева и Косты: люди забывают, насколько хорош Пауло

Холланд — о бое Чимаева и Косты: люди забывают, насколько хорош Пауло
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд, встречавшийся в клетке со звёздным шведом Хамзатом Чимаевым, высказался о его предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это должно быть весело. Мне кажется, люди забывают, Пауло Коста был непобеждённым до поражения от Адесаньи. Поэтому многие забывают, насколько хорош Пауло Коста. Вероятно, это труднейший поединок для Чимаева на сегодняшний день, особенно учитывая габариты», – сказал Холланд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 279 в сентябре, Чимаев досрочно остановил Холланда в первом раунде, победив удушающим приёмом.

Коста не выступал с августа 2022 года, когда на UFC 278 победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.

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