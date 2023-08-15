Хабиб и Махачев отреагировали на трагедию в Дагестане

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и действующий чемпион промоушена в том же весовой категории Ислам Махачев отреагировали на трагедию, случившуюся в Махачкале (Республика Дагестан). При взрыве автозаправочной станции в Махачкале погибли как минимум 30 человек (данные обновляются). Общее число пострадавших выросло до 105.
«Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале», — говорится в сообщении Хабиба и Махачева, размещённом в соцсетях обоих спортсменов.
Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Дагестану, на перекрёстке улицы Кулинская и Федерального шоссе в здании станции техобслуживания автомобилей во время работ по техобслуживанию случилось возгорание, после чего произошёл взрыв. Впоследствии огонь перекинулся на соседнюю АЗС.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
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