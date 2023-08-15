Маск заявил о намерении приехать в дом Цукерберга для драки

Известный американский предприниматель Илон Маск разместил новый пост в своих соцсетях, где заявил о намерении посетить дом другого бизнесмена Марка Цукерберга в Пало-Альто (Калифорния, США), чтобы всё-таки провести бой друг с другом.

«Отправлюсь в Пало-Альто и попрошу машину подъехать к дому Марка. Всё это будет в прямом эфире, чтобы можно было следить за нашим приключением в режиме реального времени! Если повезёт, и Марк действительно откроет дверь, начнётся драка!» — написал Маск.

Позже представитель Цукерберга заявил, что Марк в настоящий момент находится в отъезде, поэтому Илон не застанет его дома.

Напомним ранее оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына. Не так давно Цукерберг заявил, что бой едва ли состоится.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: