Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Маск заявил о намерении приехать в дом Цукерберга для драки

Маск заявил о намерении приехать в дом Цукерберга для драки
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский предприниматель Илон Маск разместил новый пост в своих соцсетях, где заявил о намерении посетить дом другого бизнесмена Марка Цукерберга в Пало-Альто (Калифорния, США), чтобы всё-таки провести бой друг с другом.

«Отправлюсь в Пало-Альто и попрошу машину подъехать к дому Марка. Всё это будет в прямом эфире, чтобы можно было следить за нашим приключением в режиме реального времени! Если повезёт, и Марк действительно откроет дверь, начнётся драка!» — написал Маск.

Позже представитель Цукерберга заявил, что Марк в настоящий момент находится в отъезде, поэтому Илон не застанет его дома.

Напомним ранее оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына. Не так давно Цукерберг заявил, что бой едва ли состоится.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

Материалы по теме
Президент ONE: Маск качает бицепс в офисе, а Цукерберг дерётся на заднем дворе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023