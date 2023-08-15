Виктория Дудакова узнала имя возможной соперницы в UFC, названа дата боя
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Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова в следующем поединке сразится с Джин Ю Фрей. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Марсель Дорф. Противостояние запланировано на 21 октября и состоится в Абу-Даби (ОАЭ).
В последнем поединке Дудакова встречалась с представительницей Бразилии Истелой Нунес. Бой закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде. Для Виктории эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC.
На счету Джин Ю Фрей 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых она добыла 11 побед и потерпела девять поражений.
Станет чемпионкой? Как красавица Дудакова добиралась до UFC:
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