Тренер О'Мэлли: у нас больше нервов, чем обычно, потому что Стерлинг — настоящий зверь

Тим Уэлч, тренер американского бойца UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с Алджамейном Стерлингом на UFC 292.

«Думаю, подготовка к бою была нервной из-за предстоящего испытания. Я имею в виду, что Стерлинг очень мощный и он отлично работает ногами. Когда он тебя хватает — это тоже кошмар. Так что тут немного больше нервов, чем обычно, потому что Алджамейн — настоящий зверь.

Алджо действительно отличный атлет. Но он напуган, поэтому пойдёт на риск и попытается схватить Шона. Он пойдёт на большой риск, и это откроет нам нокаут. Шон может нокаутировать соперника любой своей конечностью. Если Стерлинг сделает выпад в неподходящий момент, он может получить несколько ударов костяшками пальцев по подбородку и лечь спать», — сказал Уэлч на канале Submission Radio в YouTube.

Бой между О'Мэлли и Стерлингом состоится 19 августа в Бостоне, США. Этот бой является основным событием UFC 292 и определит обладателя титула в легчайшем весе.