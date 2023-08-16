Василевский сделал прогноз на поединок Дацика с Томпсоном

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился прогнозом на предстоящий поединок Вячеслава Дацика с британцем Оли Томпсоном. Он пройдёт 18 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Мне недавно попалось видео, где Дацика так хорошо побили. На турнире на песке. Это, конечно, ему сыграет не на руку. Он там напропускал, получил такой сильный нокдаун. Даже стоячий нокаут практически. Плюс выглядел как-то неубедительно в этом бою. Не похож был на Дацика, который проводил яркие бои в последнее время. Ощущение, что Вячеслав не в кондициях совсем. Если будет Дацик, который дрался с Павлом Шульским, допустим, то, наверное, побьёт Томпсона. А если будет таким же, как несколько дней назад, то не знаю, чем это может закончиться. Как-то не был похож он на Рыжего Тарзана», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг: