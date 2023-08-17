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«Я бы съел его». Деметриус Джонсон назвал слабость Стерлинга

«Я бы съел его». Деметриус Джонсон назвал слабость Стерлинга
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг) именитый американец Деметриус Джонсон высказался о соотечественнике Алджамейне Стерлинге.

«В его игре есть сложность, и я чувствую, что смог бы её разрешить. Он крутой парень здесь, в Америке, а крутой парень в Азии. Если бы представилась такая возможность, я бы сказал: «Окей, это проблема, и я хотел бы её решить». Я бы подверг себя испытанию во время подготовки.

Его слабость заключается в том, что у него нет навыков клинча. Я бы съел его в клинче. Если говорить о ритме, то я двигаюсь намного лучше, чем он. И я бы никогда не позволил ему забрать мою спину, потому он длиннее и точно заправил бы свои чёртовы ноги, как он сделал это с Петром Яном», – сказал Джонсон в подкасте The MMA Hour.

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