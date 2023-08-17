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Стерлинг объяснил, почему О’Мэлли является переоценённым бойцом

Стерлинг объяснил, почему О’Мэлли является переоценённым бойцом
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что Шон О’Мэлли является переоценённым бойцом из-за того, как он подаётся массовой публике.

«Если бы у каждого был Snoop Dogg, который продвигал бы его после выхода из «Претендентской серии», то любой мог бы стать звездой за одну ночь. Это хайп. Он дерётся с парнями, которых не должно быть с ним в клетке, легко набивает рекорд и добивается хайлайтов.

Я финиширую парней из топ-15. Есть существенная разница в том, чтобы делать это с соперниками такого калибра и бойцами, которых больше нет в организации, и на то есть причина. Хотя я не сказал, что они не могут вернуться. У него яркий стиль, есть нокауты, и это круто для массовой публики, но реальные фанаты знают, что к чему», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.

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