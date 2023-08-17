Стерлинг объяснил, почему О’Мэлли является переоценённым бойцом

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что Шон О’Мэлли является переоценённым бойцом из-за того, как он подаётся массовой публике.
«Если бы у каждого был Snoop Dogg, который продвигал бы его после выхода из «Претендентской серии», то любой мог бы стать звездой за одну ночь. Это хайп. Он дерётся с парнями, которых не должно быть с ним в клетке, легко набивает рекорд и добивается хайлайтов.
Я финиширую парней из топ-15. Есть существенная разница в том, чтобы делать это с соперниками такого калибра и бойцами, которых больше нет в организации, и на то есть причина. Хотя я не сказал, что они не могут вернуться. У него яркий стиль, есть нокауты, и это круто для массовой публики, но реальные фанаты знают, что к чему», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.
- 17 августа 2023
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
13:52
-
13:04
-
12:50
-
12:10
-
11:48
-
11:20
-
10:41
-
10:23
-
10:10
-
09:45
-
09:41