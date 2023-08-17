Друг Петра Яна сделал прогноз на бой Стерлинга с О’Мэлли
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Ильяс Хамзин, боец RCC и друг Петра Яна, поделился мнением о предстоящем бое Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли, который состоится в рамках ивента UFC 292.
«Самому интересно, как пройдёт бой, но думаю, что победит Стерлинг. Мне кажется, О’Мэлли переведут и будут таскать. Даю ли шансы О’Мэлли? Да, перчатки четыре унции, шансы всегда есть, но если брать в целом, то, мне кажется, Стерлинг выиграет», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Бой между ямайцем Стерлингом и американцем О'Мэлли будет основным событием вечера, так как является титульным в легчайшем весе. UFC 292 пройдёт на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне в воскресенье, 20 августа 2023 года (5:00 по московскому времени).
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