Шон О'Мэлли: реванш с Марлоном Верой будет громче, чем бой с Двалишвили

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О'Мэлли выразил мнение, с кем из бойцов он проведёт первую защиту пояса в случае победы над Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 292.
«Если вы спросите меня, какой бой громче: мой реванш с Чито (Марлон Вера. — Прим. «Чемпионата») или бой против Мераба Двалишвили, думаю, все согласятся, что это будет Чито. Я занимаюсь боевым бизнесом. Я много раз это повторял. И я не боюсь так говорить: для меня это бизнес. Что принесёт больше денег: я против Мераба или я против Чито? Для меня всё просто», — цитирует слова О'Мэлли MMA Fighting.
В прошлом бою Шон О'Мэлли одержал победу раздельным решением над российским бойцом Петром Яном. Единственное поражение в карьере американец потерпел именно в поединке с эквадорским бойцом Марлоном «Чито» Верой в 2020 году. Последний бой эквадорца завершился поражением от Кори Сэндхагена 25 марта.
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