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Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Сергей Павлович показал актуальную физическую форму
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Известный российский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал актуальную физическую форму.

«Отличное восстановление на пляже после силовые нагрузок», — подписал фотографию Павлович.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. Пояс в тяжёлом весе UFC принадлежит американцу Джону Джонсу. Он же возглавляет рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:

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