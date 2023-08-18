Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Известный российский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал актуальную физическую форму.
«Отличное восстановление на пляже после силовые нагрузок», — подписал фотографию Павлович.
Фото: Из личного архива Сергея Павловича
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. Пояс в тяжёлом весе UFC принадлежит американцу Джону Джонсу. Он же возглавляет рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:
- 18 августа 2023
-
10:44
-
10:42
-
09:59
-
09:46
-
09:19
-
00:45
-
00:31
- 17 августа 2023
-
23:36
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
21:36
-
20:59
-
20:41
-
19:28
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:28
-
17:28
-
16:38
-
16:06
-
16:03
-
14:31
-
14:14
-
14:06
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22