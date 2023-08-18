Джейк Пол назвал минимальную зарплату, которую UFC должен платить бойцам

Американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, в очередной раз высказался о необходимости повышения заработной платы бойцов, выступающих в промоушене UFC.

«Минимальный гонорар бойца в UFC составляет 12 500 долларов. Так вот он должен быть не менее 50 000 долларов. Если бы не очень статусные бойцы зарабатывали 50 000 долларов, это изменило бы сильно их жизнь. Им не пришлось бы трудиться на других работах. Они могли бы позволить себе посещать тренажёрный зал, могли бы позволить себе нормальное питание. Однако прямо сейчас они вынуждены трудиться на других работах, едва сводя концы с концами. Если бы промоушен изменил минимальный гонорар бойцов до суммы в 50 000 долларов за бой, это обошлось бы ему всего в 20 миллионов долларов в год. Но эти 20 миллионов долларов пойдут в карманы более мелких бойцов, и это огромная разница», — приводит слова Пола Give me Sport со ссылкой на его выступление Hotboxin' with Mike Tyson.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: