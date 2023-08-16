«Шансы Александра Емельяненко с Майком Тайсоном — 50 на 50». Интервью с чемпионом Hardcore

Тимур Никулин — один из самых популярных бойцов в России, чемпион Hype и Hardcore. Мы поговорили с ним о предстоящем поединке и планах на будущее, узнали его мнение о возможном поединке Фёдора Емельяненко и Майка Тайсона и перспективах Александра Емельяненко. Кроме того, Никулин объяснил, в чём важность трэш-тока, и поделился своим взглядом на перспективы Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Петра Яна в UFC.

— 26 августа бой с Лендрушем Акопяном. Как подготовка проходит, какие ожидания?

— Да, всё верно. Подготовка отлично, уже практически в весе. Сейчас 81 кг. В принципе, прогнозирую, что он упадёт во втором раунде. Пока такие прогнозы могут дать.

— Этот бой станет для вас трамплином, как вы и говорили?

— Да, 100%. Потому что после того, как пройду Акопяна, дальше идёт Магомед Исмаилов, а пройдя и его, я буду в космосе.

— Исмаилов говорил, что согласится на бой, если пройдёте Лендруша. До того ваша встреча уже срывалась.

— Просто он говорил до этого про Муборакшо Муборакшоева. Видать, тогда его не заинтересовало, сейчас он делает новые условия. Сейчас он сказал, что я должен пройти Акопяна и вроде Мага даже сделает скидку по своему гонорару. Поэтому, думаю, у меня больше мотивации, чем у соперника.

— Как свои шансы оцените с Исмаиловым?

— Он более опасный соперник на сегодня, чем Лендруш. Если с Акопяном я даю 80 на 20 в свою пользу, то с Исмаиловым 70 на 30.

— У вас срывался бой и с Минеевым. Он тогда обвинял вас, а что было на самом деле?

— На самом деле, насколько я знаю, организаторы не договорились, потому что Минеев запросил сверху ещё пять миллионов рублей. Ему не смогли предоставить эти деньги, и билеты были не так продаваемы. Просто никто не верил в мою победу, и букмекерские даже сказали: «Нет, мы такой бой не будем выставлять». Но всё приходит с опытом, тут больше погубила его жадность, чем я.

— Есть шансы, что этот бой в будущем состоится?

— Да, конечно, но на сегодняшний день мне это пока неинтересно. Если я выиграю у Акопяна, то будет Исмаилов, а Мага куда медийнее Минеева. После Маги уже Джейк Пол и Америка. И уже не я буду просить драться с Владимиром Минеевым, а он будет просить бой со мной.

— Рассчитываете, что бой с Джейком Полом всё же получится?

— Конечно. Всё идёт к этому, потому что, пройдя Лендруша и Исму, уже всё, в СНГ нет ребят медийнее, чем они.

— Знаю, что у вас в трэш-токе есть запретные темы: религия, нация, родители. А в целом у вас такая репутация человека, который любит сделать шоу. Специально такой образ создаёте? Говорят, в жизни вы другой.

— Конечно. Кому будет интересно смотреть на людей, которые говорят: «Да бой всё покажет». Даже когда мы были молодыми и шли на какую-то разборку, то не столько интересна была сама драка, сколько ажиотаж вокруг этого. Кто-то кого-то оскорбит, кто-то кому-то что-то сделает. И все едут, собираются. Так что это интереснее, чем говорить, что бой всё покажет. Людям это неинтересно, они хотят зрелища. И надо подогревать их к этому бою, без конфликтов это непродаваемо. Посмотрите на Запад, все продают PPV, платные трансляции, благодаря вымышленным конфликтам. В России тоже получается потихоньку набирать обороты, все понимают, что это медийка. Единственное, бывает, что люди грань переходят, но они и наказываются за это.

— Проблем после боёв потом не бывает?

— Я же не перегибаю. В основном говорю всё, как думаю. Что кто-то медленнее меня, кто-то толще меня, кто-то потеет от того, что рядом со мной. Поэтому какие могут быть проблемы? Я не оскорбляю. Если я сказал кому-то, что он полнее меня, то это не значит, что я оскорбляю. Это значит, что он не дорабатывает в зале.

— Вячеслав Василевский говорил о желании провести боксёрский поединок с вами, так как вы владеете поясом. Как вам такой вариант?

— Конечно, почему нет? Слава очень хороший, достойный парень. Просто пока ему нужно ещё пару боёв провести, потому что сейчас, на сегодняшний день у него небольшая медийка.

— Вы говорили про бой с Тайроном Вудли осенью. Всё ещё в силе?

— Если будет ещё один стадионный турнир в Дубае, то, скорее всего, да, всё в силе. Это больше вопросы не ко мне. Я дал согласие, подписал контракт. Осталось Тайрону это сделать. Hardcore делает невозможные бои для людей, которые думают, что это нереально, Никулин не сможет. Но у меня получается, и Вудли это интересно.

Остаётся спросить у него. Он же будет подписывать контракт, я не знаю, в каком он сейчас физическом состоянии. Может быть, Тайрон хочет по ММА драться, а может, со мной по боксу. Но у меня был контракт на октябрь. Сейчас Лендруш, Вудли, Мага Исма не знаю, когда будет готов. Ну а сейчас у меня есть соперник и дата, это противостояние будет трамплином к звёздной жизни.

— Предпочтëте бой с Вудли или с Джейком Полом?

— Конечно, с Джейком Полом. Безусловно, с ним. Это человек, который нокаутировал Тайрона Вудли, и это человек, который делает деньги из воздуха.

Тимур Никулин Фото: Из личного архива Никулина

— В одном из интервью была фраза «я выбрал дорогу грязного хайпа». Ни разу не пришлось пожалеть?

— Не сказал бы, что выбрал. Просто люди так воспринимают трэш-ток. Нет, ни разу не пожалел, что выбрал свой путь. Благодаря этому у меня большие гонорары, люди хотят со мной контракты подписывать. И благодаря этому мои бои продаются, в отличие от поединков многих других людей.

— Есть в российских лигах кто-то, кто сопоставим с вами по уровню раскрутки боёв?

— Только Магомед Исмаилов.

— Я видел, что кто-то даже сравнивает вас с Макгрегором. Как такое вам?

— Ну это лучший комплимент за всю историю.

— Где сейчас проходит ваша подготовка к бою?

— Сейчас я на сборах в Москве. В основном готовлюсь тут, чтобы не было потом переакклиматизации, всякой другой ерунды. Чтобы готовым выйти к бою.

— Последний турнир АСА смотрели?

— Да, я посмотрел. Смотрел Пономарёва. Бедный, скорейшего ему выздоровления. И смотрел главный бой. Извиняюсь, но не запомнил, кто с кем дрался.

— Бой Вахаева с Пономарёвым. У них была яркая пресс-конференция, там Мухамат обвинял соперника в приёме допинга. Как вам?

— Ну Вахаев же прав по факту. Почему нет? Он сказал правду. Я не видел, как они подогревали, только сам бой. А по поводу слов о том, что Пономарёв «захимиченный»… Ну я солидарен с Мухаматом. Невозможно быть таким в натуральной форме.

— Вы смотрели бой. Добивать Вахаев шёл осознанно или просто травму не видел?

— Клетка закрывается, и пока судья не останавливает, всё правильно. А если бы Пономарёв потом попал лаки-панчем, тогда что сказали бы?

— АСА потом выписала бонус Вахаеву за досрочное завершение боя. Справедливо ли?

— Они поощрили своего человека, который выиграл. Он же выиграл досрочно? Да. Пономарёву оплатили всё? Ну вот. Я только за то, что человек заработал, досрочно выиграл. Он же подошёл по-мужски к Пономарёву. Сказал, это спорт, всё бывает. Что тут такого? Я считаю, что это правильно. Каждый должен зарабатывать. Никто же не спрашивает у ребят, сколько они в зале проводят времени, сколько потратили денег. Спросите, что у Вахаева, что у Пономарёва, сколько они не видели семью? Они сидели на диете, готовились к бою. Этот поединок и переносился, у Вахаева травма была. Это тяжёлый вес, никто не застрахован. А что было бы, если бы у Мухумата была какая-то травма колена и Пономарёв добил бы? Тоже был бы бонус. АСА мне нравится тем, что денег очень много платят бойцам. Правда, немедийная, я не знаю там чемпионов. А в плане денежных средств АСА на сегодня первая лига в России, которая очень большие гонорары платит бойцам.

— А на вас выходили какие-нибудь лиги с предложениями? Та же АСА? Может быть, из-за рубежа даже.

— Очень много предложений. Но АСА, например, это лига по ММА. А я в этом не силён. Поэтому, если бы и предложили, не смог бы подраться, потому что ММА — это отдельный вид спорта.

— За рубежом есть соперники, которые вам интересны, кроме Джейка Пола? Он вот дерётся с бывшими бойцами UFC, а вы бы кого выбрали?

— За рубеж, если честно, не смотрю, потому что и в России мне хорошо платят. За границей нужно выступать, чтобы оттуда аудиторию подогнать. Я не иду за всеми этими поясами. Сейчас я чемпион Hype и Hardcore, отстоял свой пояс, буду снова его защищать. Многие говорят: «Я хочу полететь в Америку, хочу подраться в UFC». У меня такого нет. Я хочу зарабатывать очень много денег и чтобы моя семья не нуждалась ни в чём. Мне нет разницы, где драться. Я сам приезжий, из Узбекистана. Зарабатываю своими кулаками, своим трудом. Я уже, грубо говоря, нахожусь в Европе, в России, меня всё устраивает.

— Родители раньше не знали о том, как вы зарабатываете. А сейчас как? Говорят что-нибудь по этому поводу?

— Раньше не знали, сейчас знают, потому что мои бои уже по телевизору показывают. Конечно, каждый отец и каждая мать переживают за своего сына. Отец мне и втык дал, поэтому мои пресс-конференции уже стали поспокойнее, поменял своё мышление и разгон перед боем. Сейчас вышел на более спортивный уровень.

— Фёдор Емельяненко тоже заявил о желании попробовать себя в боксе, обозначил и соперника в лице Майка Тайсона. Как перспективы?

— Не понимаю, зачем Фёдору нужно бить Тайсона. Это уже не тот Майк, который был раньше. Емельяненко выйдет, вырубит его в первом раунде — и всё. Видели форму Тайсона, когда он боксировал с Роем Джонсом? И Федя, который постоянно в зале, тренируется. Было бы интересно посмотреть на бой Александра Емельяненко и Майка Тайсона. Вот тут шансы 50 на 50.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Последний бой Александра Емельяненко с Евгением Ершовым видели?

— Да, посмотрел этот поединок. Считаю, что Ершов правильно поступил, не стал добивать легенду. Вот Александру и Майку Тайсону с такими надо драться. Они уже не спортсмены.

— Емельяненко-младший поехал проходить реабилитацию в Ингушетию. Будет лучше после этого?

— Считаю, что нет. Абсолютно не поможет. Вы видели то, что выходит в СМИ? Как он проходит реабилитацию. Поэтому я считаю, что не поможет ничего.

— UFC смотрите? Следите за соотечественниками? Ещё какие-то бойцы интересны, может быть?

— Да, смотрю. Следил за Нурсултоном Рузибоевым, Махмудом Мурадовым, за российскими бойцами. За Петром Яном, у которого карьера идёт не очень хорошо в последнее время. Слежу за TUF, мне очень интересно, как Чендлер с Конором подерëтся. Ещё Тони Фергюсон. Начал хорошо, заканчивает уже не очень. И интересно, будет ли всё же бой Махачева с Оливейрой.

— Думате, сорвётся?

— Мне кажется, Махачеву надо с кем-то другим подраться, потому что будет то же самое.

— А кого видите соперником? Гэтжи сказал, что не будет готов к Абу-Даби, Волкановски операцию перенёс. Может, есть смысл в полусредний вес перейти?

— С Порье интересно было бы. Но если не с кем, то пусть Ислам по второму кругу выигрывает. В полусреднем чемпион кто? Эдвардс? Смысл есть, мне кажется, почему нет. У кого ему ещё у себя выигрывать, если остались полторы калеки. То травмы, то ещё что-то. С кем ему драться? У него годы идут, надо же деньги зарабатывать тоже. Тем более двойных чемпионов не так много. Реванш с Волкановски, может, и нужен, но вопрос, интересно ли это Махачеву с медийной точки зрения.

— Пётр Ян идёт на трёх поражениях, вернётся на свой уровень?

— Я в него верю, но его что-то демотивировало. Он перестал гореть боями. В бою с О’Мэлли, я не знаю, ему надо поехать в Дагестан, борьбу подтянуть. Во втором бою со Стерлингом его засудили, он там выиграл, на мой взгляд. С Двалишвили проиграл вчистую. А на счёт боя с О’Мэлли — я считаю, что Шон выиграл. Он разбил именно в стойке. В первый раз я видел такого Петра, который ничего не смог противопоставить. Ян недооценил его. Называл пуделем, а эта машина хайпа сделала своё дело.

— Хамзат Чимаев, как и вы, любит бросать всем вызовы, готов со всеми драться. Довольно медийный боец. Как он вам?

— Хамзат, конечно, совсем другой уровень. Человек сделал всех в UFC, и все до сих пор его боятся. Слышат фамилию Хамзата и не знают, что им делать. Думаю, Чимаев добьётся своих целей. В своём следующем бою он без проблем должен пройти. Единственное, за что его захейтили — когда он не сделал вес. И то, мне кажется, это был сценарий UFC, чтобы Диазу дать приходной бой с Фергюсоном. Считаю, Чимаева никто не остановит. Не знаю, правда, сможет ли он спуститься снова в 77 кг, но я жду ещё одного россиянина, который заберёт два пояса.

— То есть Пауло Косту он пройдёт без проблем? Считается, что бразилец хорошо защищается от борьбы.

— Считаю, да. Что Коста противопоставит? В последнее время Чимаев и в рубку залазит, не скажу, что у него плохая ударка. Мне кажется, он скорее нокаутирует Косту, чем будет с ним бороться.

— Дальше, возможно, будет Адесанья. Тоже без проблем?

— Адесанья — это, мне кажется, лакомый кусочек для Чимаева. Это как зефирку скушать.

— Есть в UFC и бойцы, которые не любят трэш-ток, осознанно от него уходят. Например, Роман Копылов. Такая стратегия там уместна?

— Ну вот вы сказали Роман Копылов, а я его не знаю. Потому что не хватает трэш-тока, не хватает напряжения перед боями. Вроде и есть человек в ростере UFC, но я его не знаю. Сколько у него подписчиков? Никто не знает, вы тоже. А у Чимаева больше миллиона. Все знают и Адесанью, и Петра Яна. Он тоже использует трэш-ток. Ислам Махачев тоже. Ну он больше за счёт того, что выиграл у всех. А Копылов? Его не знают. Трэш-ток помогает, разогревает бой, люди следить начинают.

— У Магомеда Анкалаева та же проблема? Он второй в рейтинге в полутяжёлом весе, но не будет сейчас биться за пояс.

— Ну вот, видите. Людей просто отодвигают. Сейчас кто-то из конца топ-10 устраивает шоу, на него люди приходят. И он может с 10-й строчки рейтинга подраться за пояс, если UFC захочет. А тот же Анкалаев на втором месте, и ему говорят: «Нет, ты не будешь драться. Проведи ещё один бой, потом».

— Кто из российских бойцов может стать следующим чемпионом UFC?

— Сергей Павлович. Мне кажется, у каждого есть шанс. Лучше скажите, кто не может. Пётр Ян, Чимаев, Павлович, Махачев защитит титул. Анкалаев может. Если он начнёт немного напрягать людей, создавать шоу, то спокойно покорит Америку. Не понимаю, когда говорят: «Хочешь пояс — не делай шум». А он не хочет. Ну ты забери пояс и потом не делай шума.