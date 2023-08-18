Вячеслав Дацик — Оли Томпсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

18 августа, в пятницу, в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет бой между россиянином Вячеславом Дациком и представителем Великобритании Оли Томпсоном.

В прямом эфире турнир будет транслировать телеканал «РЕН ТВ». Эфир начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

Напомним, последний бой Дацика завершился поражением, согласно решению большинства судей победу одержал казахстанский боец Галымжан Жасланов. В мае Томпсон встречался с другим российским бойцом-тяжеловесом Александром Олейником. Британец завершил поединок с бывшим бойцом промоушена UFC нокаутом в первом раунде.