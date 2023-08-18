Вэйли Чжан оказалась тяжелее Аманды Лемос на взвешивании перед титульным боем

Бойцы UFC Вэйли Чжан и Аманда Лемос успешно прошли взвешивание перед титульным боем в минимальном весе на турнире UFC 292 в Бостоне (США). Чемпионка из Китая показала на весах 52,16 кг. Боец из Бразилии оказалась легче на весах, показав 51,71 кг.

36-летняя претендентка на титул Аманда Лемос идёт на серии из двух побед. В 2022 году она победила удушением Мишель Уотерсон 16 июля, а позже нокаутировала Марину Родригес, бой состоялся 5 ноября. Статистика Лемос – 13 побед, два поражения и одна ничья.

Чемпионка UFC в минимальном весе 34-летняя Вэйли Чжан также одержала две победы подряд. 11 июня 2022 года китаянка нокаутировала польку Йоанну Енджейчик, а 13 ноября победила удушающим приёмом Карлу Эспарзу и вернула себе чемпионский пояс, утраченный в бою с Роуз Намаюнас. Статистика Чжан — 23 победы, три поражения.