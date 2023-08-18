Тактаров рассказал, в чём превосходил всех соперников

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, в чём он превосходил всех соперников в своей карьере.

«Где мои мысли за час до боя? Мыслей никаких нет. За два часа тоже не было. Появляются за полчаса до боя. Пытаюсь провести медитацию. Раньше я превосходил всех тем, что умел за два часа до боя ни о чём не думать, пока остальные горели. Когда в турнире, то полное расслабление между раундами. Нет привычки настраивать себя на один бой. Основная карьера прошла в формате — три боя за ночь», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Бой Олега Тактарова (17-5-2) и Джеффа Монсона (61-26-2) состоится сегодня вечером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».