Монсон высказался о предстоящем поединке с Тактаровым

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о подготовке к бою с Олегом Тактаровым.

«Это не бизнес. Это не про деньги. Я верю, что он жёсткий боец, но я хочу его финишировать. Я сконцентрирован. Я готовился в школе, в которой занимаются дети. Я тренировал борьбу, тренировал ударную технику. Это школа Джеффа Монсона.

Я хочу выиграть. Но я понимаю, что он серьёзный соперник, профессионал. Мы готовились серьёзно, мы жёстко тренировались. Я всё ещё силён. Я хочу выиграть. И меня не волнует, каким образом», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдёт очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой Тактарова и Монсона станет соглавным событием вечера.

Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».