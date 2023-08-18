Олег Тактаров — Джефф Монсон: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу, прямой эфир

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдёт очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном событии вечера сойдутся российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Старт самого турнира запланирован на 23:05 мск. В главном событии вечера встретятся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

Прямую трансляцию соревнования проведёт телеканал «РЕН ТВ«

Эксперты отдают предпочтение Тактарову, предлагая на его победу коэффициент 2.12. Шансы Монсона оценили в 3.45. На ничью можно поставить за 3.45.

Также аналитики оценили вероятность досрочной победы Русского Медведя — 5.40. Если Джефф выиграет по очкам — зайдёт коэффициент 4.30.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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