Джефф Монсон на русском рассказал об изучении языка

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон на русском рассказал о том, как ему даётся изучение языка.

«Я могу говорить по-русски. У меня есть учитель. Каждый день я учусь. Надеюсь, скоро буду хорошо говорить. Очень сложный язык. Английский – не такой сложный», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

52-летний Монсон — американский и российский актёр и спортсмен. В 2013 году Джефф Монсон заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство Российской Федерации. Российское гражданство было одобрено бойцу в декабре 2015 года и предоставлено указом президента России 28 мая 2018 года. Большинство боёв в последние годы карьеры Джефф Монсон проводил именно на территории России.