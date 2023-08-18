Монсон: я открыл 27 бесплатных школ в Башкортостане, хочу открыть тысячу

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об открытых школах единоборств в Башкортостане и о своих дальнейших планах.

«Я открыл 27 бесплатных учебных центров в Уфе, в Башкортостане. Они все абсолютно бесплатные, там занимаются грэпплингом и джиу-джитсу. Правительство нас поддерживает, и я хочу открыть тысячу школ в регионе», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдёт очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой Тактарова и Монсона станет соглавным событием вечера. Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».