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Боксёрский бой Тактарова и Монсона завершился ничьёй

Боксёрский бой Тактарова и Монсона завершился ничьёй
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Боксёрский поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона, который стал соглавным событием вечера на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», завершился вничью. В ходе поединка бойцы неоднократно нарушали правила бокса и вспоминали элементы смешанных единоборств. В частности, Монсон провёл проход в ноги, а позже повалил соперника на канвас и нанёс несколько ударов по затылку. А Тактаров попытался провести скручивание ноги в ходе потасовки.

Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой по правилам ММА, но позже их поединок был заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты». Статистика Тактарова в смешанных единоборствах — 17 побед, 5 поражений, 2 ничьи. 54-летний боец стал первым российским чемпионом UFC.

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