Тактаров попытался провести скручивание ноги в потасовке с Монсоном
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров во время боя с Джеффом Монсоном попытался провести скручивание ноги во время потасовки.
В эти минуты проходит боксёрский поединок 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
По ходу всего боя соперники игнорируют команды судьи и наносят много ударов после команды «Стоп».
Бой Тактарова и Монсона станет соглавным событием вечера. Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».
В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка (17-5-2). На счету Монсона 89 боёв в ММА (61-26-2).
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