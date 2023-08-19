Тактаров попытался провести скручивание ноги в потасовке с Монсоном

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров во время боя с Джеффом Монсоном попытался провести скручивание ноги во время потасовки.

В эти минуты проходит боксёрский поединок 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По ходу всего боя соперники игнорируют команды судьи и наносят много ударов после команды «Стоп».

Бой Тактарова и Монсона станет соглавным событием вечера. Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».

В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка (17-5-2). На счету Монсона 89 боёв в ММА (61-26-2).