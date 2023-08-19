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«Какие бои?! Бои были?» Костя Цзю подвёл итог турнира с участием Тактарова и Монсона

«Какие бои?! Бои были?» Костя Цзю подвёл итог турнира с участием Тактарова и Монсона
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался по поводу поединков в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бое вечера сошлись Вячеслав Дацик и Оли Томпсон. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Перед концовкой боя бойцы столкнулись в ринге головами. Но, несмотря на протесты британца, результат пересмотрен не был.

Соглавный поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона закончился вничью.

«Какие бои?! Бои были? Положительные эмоции остались – это самое главное. В бою Тактарова и Монсона лучше, чтобы была ничья. Чтобы не было дальнейших результатов», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Поединки проходили по правилам бокса. Вечер боёв состоялся на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

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