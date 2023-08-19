«Идея хорошая». Блахович – о бое с Павловичем или Аспиналлом в тяжёлом весе

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович высказался о перспективе перехода в тяжёлый вес и бое с британцем Томом Аспиналлом или россиянином Сергеем Павловичем. После не самого удачного этапа в полутяжёлом весе поляк не против попробовать свои силы в тяжёлом весе.
«Провести претендентский бой с Томом Аспиналлом или Сергеем Павловичем? Да, идея хорошая, так что мы спросим об этом у UFC. Не знаю, кого бы я выбрал между ними. Нужно посмотреть на них внимательнее, потому что раньше я смотрел бои тяжеловесов только ради развлечения. Я не анализировал их стиль. Но Аспиналл хорошо себя показал в последних боях, так что бой с ним будет отличным дебютом в тяжёлом весе», — цитирует слова Блаховича портал Sportsnaut.
В прошлом бою 40-летний Блахович потерпел поражение от бразильца Алекса Перейры раздельным решением судей. Сергей Павлович идёт на серии из 6 побед, при чём все они были добыты благодаря нокаутам в первом раунде. Аспиналл в последний раз встречался с поляком Марчином Тыбурой и одержал победу в первом раунде на турнире в Лондоне.
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