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Ринат Фахретдинов проведёт бой с Элизеу До Сантосом 5 ноября

Ринат Фахретдинов проведёт бой с Элизеу До Сантосом 5 ноября
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Ринат Фахретдинов проведёт свой следующий бой в UFC в ночь с 4 на 5 ноября на турнире в Сан-Паулу, сообщает телеграм-канал Вестник ММА. В Бразилии соперником россиянина, которому в сентябре исполнлится 32 года, станет местный боец 36-летний Элизеу Дос Сантос. Противники выступают в полусреднем весе.

Фахретдинов провёл 22 боя за карьеру в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу при одном поражении. В UFC на счету россиянина три поединка и три победы. В своём последнем бою Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей после применения приёма удушение гильотиной. Поединок продолжался 55 секунд.

Дос Сантос провёл за карьеру 31 бой. Он одержал 24 победы и потерпел семь поражений. В ММА на его счету 10 выигрышей и три проигрыша.

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