Ринат Фахретдинов проведёт бой с Элизеу До Сантосом 5 ноября
Поделиться
Ринат Фахретдинов проведёт свой следующий бой в UFC в ночь с 4 на 5 ноября на турнире в Сан-Паулу, сообщает телеграм-канал Вестник ММА. В Бразилии соперником россиянина, которому в сентябре исполнлится 32 года, станет местный боец 36-летний Элизеу Дос Сантос. Противники выступают в полусреднем весе.
Фахретдинов провёл 22 боя за карьеру в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу при одном поражении. В UFC на счету россиянина три поединка и три победы. В своём последнем бою Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей после применения приёма удушение гильотиной. Поединок продолжался 55 секунд.
Дос Сантос провёл за карьеру 31 бой. Он одержал 24 победы и потерпел семь поражений. В ММА на его счету 10 выигрышей и три проигрыша.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
02:30
-
02:06
-
02:01
-
01:07
-
00:25
-
00:12
- 19 августа 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:52
-
22:37
-
22:08
-
21:57
-
21:44
-
20:44
-
20:07
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
18:14
-
17:30
-
17:04
-
15:46
-
15:12
-
13:50
-
13:40
-
13:06
-
12:35
-
10:57
-
10:27
-
09:55
-
08:03
-
07:46
-
06:37
-
01:48
-
01:45
Партнерский контент