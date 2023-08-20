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«Это начало новой эры». О’Мэлли прокомментировал победу над Стерлингом

«Это начало новой эры». О’Мэлли прокомментировал победу над Стерлингом
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В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) прошёл номерной турнир UFC 292. В главном событии вечера сошлись действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона нокаутом, благодаря чему он сал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

После окончания поединка новоиспечённый чемпион прокомментировал бой. «Я чувствую себя потрясающе. Честно скажу, сильно нервничал перед боем. Кажется, Стерлинг – лучший боец нашего веса в истории. И я очень рад, что всё так получилось. Я знал, что рано или поздно он допустит ошибку. И этой ошибкой воспользовался. Это начало новой эры», — сказал О’Мэлли после боя.

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